ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Nestle auf 77 Franken - 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nestle (Nestlé) von 75 auf 77 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. David Hayes nahm in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar die Branchentrends nach den im April veröffentlichten Quartalszahlen des Lebensmittelkonzerns unter die Lupe. Die Konsumnachfrage in den USA bleibe eine Herausforderung und der Wettbewerb nehme zu, betonte er. Die Bemühungen der Schweizer, einen realistischeren Ausblick auf Umsatz und Margenfortschritte zu geben, seien angesichts der hohen Bewertung am Markt auf taube Ohren gestoßen, was Enttäuschungsrisiken berge./gl/ag

