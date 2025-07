Nestlé im Fokus

Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nestlé

11.07.25 16:08 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 76,99 CHF.

Um 15:53 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,1 Prozent auf 76,99 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,93 CHF nach. Bei 77,65 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.069.801 Nestlé-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2024 auf bis zu 95,08 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 19,03 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.12.2024 Kursverluste bis auf 72,82 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 5,42 Prozent würde die Nestlé-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nach 3,05 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,07 CHF je Nestlé-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,50 CHF. Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Nestlé-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 23.07.2026. Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,35 CHF fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nestlé-Investment von vor 10 Jahren verdient Juni 2025: Experten empfehlen Nestlé-Aktie mehrheitlich zum Verkauf SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

