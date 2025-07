Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Mittag verlustreich

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nestlé. Das Papier von Nestlé befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 73,19 CHF ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Nestlé-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 73,19 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 73,05 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 73,32 CHF. Bisher wurden via SIX SX 560.295 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.03.2025 markierte das Papier bei 91,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nestlé-Aktie mit einem Kursplus von 25,32 Prozent wieder erreichen. Bei 72,32 CHF fiel das Papier am 25.07.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 1,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Nestlé-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,06 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nestlé 3,05 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nestlé-Aktie wird bei 84,31 CHF angegeben.

Die Nestlé-Bilanz für Q4 2025 wird am 12.02.2026 erwartet. Nestlé dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,34 CHF je Nestlé-Aktie.

