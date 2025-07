Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Freitagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nestlé. Zuletzt ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 73,88 CHF.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die Nestlé-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 73,88 CHF. Im Tief verlor die Nestlé-Aktie bis auf 73,77 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 74,09 CHF. Bisher wurden via SIX SX 242.499 Nestlé-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 CHF erreichte der Titel am 24.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nestlé-Aktie ist somit 1,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,07 CHF, nach 3,05 CHF im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,40 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je Nestlé-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 4,36 CHF fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

Hohe Kosten belasten Nestlé-Aktie: Nestlé wächst organisch - Marge hält sich besser als erwartet

SMI-Wert Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nestlé von vor 3 Jahren bedeutet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble