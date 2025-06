Jefferies & Company Inc.

Nestlé Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nestle mit Blick auf den zukünftigen Chef Pablo Isla auf "Underperform" mit einem Kursziel von 77 Franken belassen. Diesen Wechsel an der Spitze dürfte der Markt als Signal für größere Veränderungen beim Lebensmittelkonzern auffassen, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die erhofften Verbesserungen könnten allerdings einige Zeit benötigen, so der Experte./rob/bek/he

