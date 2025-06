Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé tendiert am Vormittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nestlé. Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 83,00 CHF ab.

Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 83,00 CHF. Die Abwärtsbewegung der Nestlé-Aktie ging bis auf 82,94 CHF. Bei 83,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 95.989 Nestlé-Aktien.

Bei 95,08 CHF erreichte der Titel am 23.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,55 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie. Bei 72,82 CHF fiel das Papier am 20.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF an Nestlé-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,07 CHF. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 86,50 CHF für die Nestlé-Aktie aus.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. Nestlé dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,40 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

