Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von Nestlé

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nestlé gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 82,46 CHF.

Die Nestlé-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 82,46 CHF ab. Die Nestlé-Aktie gab in der Spitze bis auf 82,34 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Nestlé-Aktien beläuft sich auf 103.916 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.06.2024 bei 95,26 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,52 Prozent könnte die Nestlé-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 72,82 CHF ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nestlé-Aktie.

Zuletzt erhielten Nestlé-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,05 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,07 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 CHF je Nestlé-Aktie an.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Nestlé Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 23.07.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 4,40 CHF je Nestlé-Aktie.

