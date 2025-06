Nestlé Aktie News: STOXX 50 Aktie Nestlé am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nestlé. Der Nestlé-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,6 Prozent auf 82,58 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Nestlé gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:07 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 82,58 CHF abwärts. Die Nestlé-Aktie sank bis auf 82,18 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,32 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 205.963 Nestlé-Aktien.

Bei 95,34 CHF erreichte der Titel am 18.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nestlé-Aktie somit 13,38 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 72,82 CHF am 20.12.2024. Der derzeitige Kurs der Nestlé-Aktie liegt somit 13,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nestlé-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,05 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,07 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 86,50 CHF je Nestlé-Aktie an.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nestlé am 24.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nestlé ein EPS in Höhe von 4,40 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nestlé-Aktie

SMI-Papier Nestlé-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nestlé von vor 10 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Nestlé-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nestlé von vor 5 Jahren bedeutet

Analysten sehen für Nestlé-Aktie schwarz