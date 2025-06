Warten auf Fed-Zinsentscheid: DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Merz erwartet Handelsdeal mit den USA -- KPS dementiert Ende der Gespräche mit Warburg über Gerresheimer-Deal

Am Mittwoch dürfte der DAX seine Verluste vom Vortag ausweiten - ausgerechnet vor dem mit Spannung erwarteten Zinsentscheid der US-Notenbank Fed. Die anhaltenden Sorgen über eine mögliche Eskalation im Nahostkonflikt veranlassen viele Investoren weiterhin, riskante Anlagen zu meiden. Damit rückt die zuletzt viel beachtete Unterstützungsmarke bei 23.400 Punkten erneut in den Fokus.

Der DAX zeigt sich in vorbörslichen Indikationen mit moderaten Verlusten. Der TecDAX notiert rund eine Stunde vor Börsenstart ebenso tiefer.

Die europäischen Aktienmärkte starten am Mittwoch voraussichtlich mit leichten Abschlägen in den Handel.

Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich in der Verlustzone.

Die angespannte Lage im Nahen Osten belastet die Stimmung weiterhin. Obwohl die Ölpreise am Morgen kaum verändert notieren, sorgten die Kursgewinne in diesem Jahr von rund 20 Prozent sowie zusätzliche Währungsgewinne von globalen Anlegern aus dem Dollarraum bereits für Gewinnmitnahmen, wie ein Marktteilnehmer schon am Vortag erklärte.

Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die morgige Geldpolitik der US-Notenbank Fed. Während der jüngste Ölpreisanstieg den Inflationsdruck erhöht, dürfte er zugleich die wirtschaftliche Dynamik bremsen. Es wird erwartet, dass die Fed die Leitzinsen im aktuellen Band von 4,25 bis 4,50 Prozent unverändert lässt und die Inflation weiterhin genau beobachtet - auch angesichts der Unsicherheit im anhaltenden Zollstreit.

