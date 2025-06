Nahost-Krise und US-Markt

Die kritische Lage im Nahen Osten hat am Montag weiter zur Nachfrage nach den VERBIO-Aktien beigetragen.

Auch wenn von einem "Panikmodus" keine Rede sein kann, herrschte am Ölmarkt eine gewisse Unsicherheit über den wichtigen Transportweg durch die Straße von Hormus, sollte sich der Krieg auf die Schifffahrtsroute durch eine Meerenge zwischen dem Iran und Oman auswirken.

Die VERBIO-Aktien knüpften mit einem Anstieg um bis zu 6,7 Prozent an ihre Rally vom Freitag an. Da hatten Pläne der US-Umweltbehörde EPA angetrieben, in den USA mehr Biokraftstoffe in Benzin und Diesel beizumischen.

Am Montag erreichte der Kurs des deutschen Biosprit-Herstellers via XETRA nun ein Hoch seit Mitte Januar, stieß dann aber nahe der 200-Tage-Linie zunächst an seine Grenzen. Zuletzt schrumpfte das Plus auf 0,3 Prozent.

