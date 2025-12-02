DAX23.695 +0,5%Est505.697 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,73 +0,3%Nas23.276 -0,4%Bitcoin75.025 +0,9%Euro1,1615 ±0,0%Öl62,98 -0,6%Gold4.203 -0,7%
Experteneinschätzungen

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie

02.12.25 14:10 Uhr
NASDAQ-Aktie Microsoft im November 2025: So schätzen Analysten die Entwicklung ein | finanzen.net

So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
419,55 EUR -0,50 EUR -0,12%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Microsoft-Aktie vorgenommen.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 634,17 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 492,01 USD beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.575,00 USD16,8719.11.2025
RBC Capital Markets640,00 USD30,0819.11.2025
Jefferies & Company Inc.675,00 USD37,1917.11.2025
Jefferies & Company Inc.675,00 USD37,1917.11.2025
RBC Capital Markets640,00 USD30,0804.11.2025

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Nachrichten zu Microsoft Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Microsoft Corp.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Microsoft OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
17.11.2025Microsoft BuyJefferies & Company Inc.
04.11.2025Microsoft OutperformRBC Capital Markets
