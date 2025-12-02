November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie
So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Microsoft-Aktie vorgenommen.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 634,17 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 492,01 USD beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|575,00 USD
|16,87
|19.11.2025
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|30,08
|19.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|37,19
|17.11.2025
|Jefferies & Company Inc.
|675,00 USD
|37,19
|17.11.2025
|RBC Capital Markets
|640,00 USD
|30,08
|04.11.2025
Nachrichten zu Microsoft Corp.
