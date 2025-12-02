Experteneinschätzungen

November 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Microsoft-Aktie

02.12.25 14:10 Uhr

So schätzten Experten die Microsoft-Aktie im letzten Monat ein.

Wer­bung

Im November 2025 haben 6 Analysten eine Einschätzung der Microsoft-Aktie vorgenommen. Wer­bung Wer­bung 6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein. Das durchschnittliche Kursziel wird auf 634,17 USD beziffert, während sich der aktuelle NAS-Aktienkurs von Microsoft auf 492,01 USD beläuft. Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Buy an. Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum JP Morgan Chase & Co. 575,00 USD 16,87 19.11.2025 RBC Capital Markets 640,00 USD 30,08 19.11.2025 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 37,19 17.11.2025 Jefferies & Company Inc. 675,00 USD 37,19 17.11.2025 RBC Capital Markets 640,00 USD 30,08 04.11.2025 Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Microsoft und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Microsoft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Microsoft Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Justin Sullivan/Getty Images