DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin98.735 +0,3%Euro1,1632 ±0,0%Öl66,20 +0,8%Gold4.070 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Gerresheimer A0LD6E Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Porsche vz. PAG911 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 SAP 716460 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- US-Börsen schließen stärker -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT, Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips NVIDIA-Aktie: Milliarden-Leasingvertra - Musks xAI setzt wohl auf NVIDIA-Chips
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
Trendwende voraus?

Analyst bullish für Amazon-Aktie: "Must Add" vor den Quartalszahlen

27.10.25 03:17 Uhr
NASDAQ-Titel Amazon-Aktie: Analyst rechnet mit Trendwende nach den Zahlen | finanzen.net

Vor den Quartalszahlen Ende Oktober rückt die Amazon-Aktie wieder stärker in den Blick der Analysten. Trotz der schwachen Jahresperformance des Techriesen mehren sich nun die Stimmen, die an eine Trendwende glauben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
224,90 EUR 5,10 EUR 2,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amazon
193,54 EUR 3,58 EUR 1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
451,60 EUR 2,20 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Morgan Stanley
140,90 EUR 3,76 EUR 2,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Benchmark-Analyst Daniel Kurnos stuft Amazon als "Must Add" ein
• AWS bleibt Amazons wichtigster Wachstumstreiber
• Milliardenersparnisse durch Robotik sollen Margen langfristig verbessern

Wer­bung

Amazon-Aktie ein "Must Add" vor den Zahlen

Schenkt man der Einschätzung von Benchmark-Analyst Daniel Kurnos Glauben, zählt die Amazon-Aktie derzeit zu den klaren Kaufempfehlungen, wie MarketWatch berichtet. In einer Analyse nennt er das Papier ein "Must Add" und sieht den fairen Wert bei 260 US-Dollar - rund 19 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 224,21 US-Dollar (Stand: 24.10.2025). Der entscheidende Impuls könnte mit den Quartalszahlen am 30. Oktober kommen.

Im Mittelpunkt steht Amazons Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS). Nach zuletzt 17,5 Prozent Wachstum soll das Geschäft laut Kurnos wieder Fahrt aufnehmen und bis Jahresende auf 20 Prozent klettern. Auch das Werbegeschäft und neue KI-Initiativen bewertet er positiv. Zusammen könnten diese Bereiche dafür sorgen, dass Amazon seine diesjährige Schwächephase bald hinter sich lässt.

AWS als Schlüssel zum Comeback

AWS bleibt wichtigster Wachstumsmotor und Gradmesser zugleich: CNBC berichtet, dass das Cloud-Geschäft Amazons zwar weiter Marktführer bleibt, aber zuletzt an Tempo verloren hat. Während Microsofts Azure im letzten Quartal um 39 Prozent zulegte und Google Cloud um 32 Prozent, kam Amazon nur auf 17,5 Prozent.

Wer­bung

Börsenexperte Jim Cramer sprach bei CNBC zuletzt von einer "harten Zeit" für den Techriesen, sieht aber Chancen auf ein Comeback. Wenn AWS sein Wachstum auf über 20 Prozent steigern könne, könnte das laut Cramer das Ende der schwachen Kursphase einläuten. Auch Kurnos bleibt überzeugt, dass genau das passieren wird. Gelingt die Trendwende im Cloud-Geschäft, dürfte das Vertrauen der Anleger rasch zurückkehren.

Milliardenpotenzial durch Robotik-Offensive

Neben der Cloud setzt Amazon auch auf Effizienz. Laut CNBC plant der Konzern, in den kommenden Jahren rund 600.000 Arbeitsplätze durch Roboter zu ersetzen - ein gewaltiger Schritt, der jährlich bis zu vier Milliarden US-Dollar einsparen könnte. Analyst Brian Nowak von Morgan Stanley erwartet dadurch deutliche Margensteigerungen und sieht langfristig ein stabiles Fundament für weiteres Wachstum.

Amazon baut dafür seine Logistikzentren massiv um. Bis 2027 sollen rund 40 hochautomatisierte Lager entstehen. Das neue Robotersystem "Blue Jay" kann bereits 75 Prozent der Produkte selbstständig verarbeiten. Laut MarketWatch dürfte das die Fulfillment-Kosten deutlich senken und die operative Marge verbessern.

Wer­bung

Zwischen Skepsis und Zuversicht

Trotz vieler positiver Einschätzungen hinkt die Aktie weiter hinterher. Seit Jahresbeginn steht nur ein Plus von 0,77 Prozent zu Buche. Jim Cramer warnt, dass Amazon beweisen müsse, dass das Cloud-Wachstum wieder anzieht. Trotzdem überwiegt an der Wall Street der Optimismus. Nach Daten von TipRanks vergeben alle 41 erfassten Analysten derzeit eine Kaufempfehlung für die Aktie.

Mit den Zahlen am 30. Oktober steht nun ein entscheidender Moment bevor. Sollte Amazon beim Cloud-Wachstum oder seiner Robotik-Offensive überraschen, könnte das die ersehnte Trendwende einleiten - und die Aktie wieder zu einem der spannendsten Tech-Werte machen.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Alphabet C (ex Google) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Alphabet C (ex Google)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Alphabet C (ex Google)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Amazon

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Amazon

DatumRatingAnalyst
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Amazon BuyUBS AG
20.10.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
21.08.2025Amazon OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Amazon BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.09.2018Amazon HoldMorningstar
30.07.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
13.06.2018Amazon HoldMorningstar
02.05.2018Amazon HoldMorningstar
02.02.2018Amazon neutralJMP Securities LLC
DatumRatingAnalyst
11.04.2017Whole Foods Market SellStandpoint Research
23.03.2017Whole Foods Market SellUBS AG
14.08.2015Whole Foods Market SellPivotal Research Group
04.02.2009Amazon.com sellStanford Financial Group, Inc.
26.11.2008Amazon.com ErsteinschätzungStanford Financial Group, Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Amazon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen