Microsoft Aktie
Marktkap. 2,88 Bio. EURKGV 36,46 Div. Rendite 0,67%
WKN 870747
ISIN US5949181045
Symbol MSFT
Microsoft Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Cloud-Computing-Plattform Azure sei der Fortgang des Fairwater-Projekts großer KI-Rechenzentren, schrieb Karl Keirstead am Donnerstagabend. Am Standort Atlanta liefen die Rechner seit Oktober, in Wisconsin stehe der Start unmittelbar bevor. Der Experte hob seine Wachstumsprognosen für Azure vor dem Quartalsbericht Ende Januar an. Angesichts der jüngsten Schwäche des Softwaresektors kappte er aber sein Kursziel./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Microsoft Buy
|Unternehmen:
Microsoft Corp.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 600,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 451,14
|Abst. Kursziel*:
33,00%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 452,00
|Abst. Kursziel aktuell:
32,74%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 621,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Microsoft Corp.
|08:01
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Microsoft Buy
|UBS AG
|22.01.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Microsoft Overweight
|Barclays Capital
|05.01.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|03.12.25
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.20
|Microsoft verkaufen
|Credit Suisse Group
|19.11.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|26.09.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.18
|Microsoft Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|31.05.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|27.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|20.04.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|17.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG
|14.03.23
|Microsoft Neutral
|UBS AG