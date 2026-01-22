UBS AG

Microsoft Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Cloud-Computing-Plattform Azure sei der Fortgang des Fairwater-Projekts großer KI-Rechenzentren, schrieb Karl Keirstead am Donnerstagabend. Am Standort Atlanta liefen die Rechner seit Oktober, in Wisconsin stehe der Start unmittelbar bevor. Der Experte hob seine Wachstumsprognosen für Azure vor dem Quartalsbericht Ende Januar an. Angesichts der jüngsten Schwäche des Softwaresektors kappte er aber sein Kursziel./rob/ag/gl

