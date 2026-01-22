DAX 24.856 +1,2%ESt50 5.956 +1,3%MSCI World 4.501 +0,0%Top 10 Crypto 11,66 -2,7%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 76.258 +0,2%Euro 1,1739 -0,2%Öl 64,45 +0,1%Gold 4.953 +0,3%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 650 auf 600 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Einer der wichtigsten Wachstumsfaktoren für die Cloud-Computing-Plattform Azure sei der Fortgang des Fairwater-Projekts großer KI-Rechenzentren, schrieb Karl Keirstead am Donnerstagabend. Am Standort Atlanta liefen die Rechner seit Oktober, in Wisconsin stehe der Start unmittelbar bevor. Der Experte hob seine Wachstumsprognosen für Azure vor dem Quartalsbericht Ende Januar an. Angesichts der jüngsten Schwäche des Softwaresektors kappte er aber sein Kursziel./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 22:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: James Marvin Phelps / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Microsoft Buy

Unternehmen:
Microsoft Corp.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 600,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 451,14		 Abst. Kursziel*:
33,00%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 452,00		 Abst. Kursziel aktuell:
32,74%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 621,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

