Dürr Aktie

23,90 EUR +0,85 EUR +3,69 %
STU
Marktkap. 1,61 Mrd. EUR

KGV 14,61 Div. Rendite 3,26%
WKN 556520

ISIN DE0005565204

Symbol DUERF

Deutsche Bank AG

Dürr Hold

10:16 Uhr
Dürr Hold
Dürr AG
23,90 EUR 0,85 EUR 3,69%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der unerwartet hohe Nachsteuergewinn 2025 dürfte vor allem auf einen höheren Buchwert aus dem Verkauf des Umwelttechnikgeschäfts zurückzuführen sein, schrieb Nikita Papaccio in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das starke operative Geschäft habe sich ebenfalls unterstützend ausgewirkt./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr Hold

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
23,85 €		 Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
23,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,60%
Analyst Name:
Nikita Papaccio 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

10:16 Dürr Hold Deutsche Bank AG
09:26 Dürr Buy Warburg Research
08:06 Dürr Outperform Bernstein Research
22.01.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
06.01.26 Dürr Buy Warburg Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Dürr AG

dpa-afx Vorläufige Zahlen Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet Dürr-Aktie steigt deutlich: Mehr verdient als erwartet
dpa-afx ROUNDUP: Dürr verdient mehr als anvisiert - Aktie legt deutlich zu
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: Zum Start Gewinne im SDAX
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Dürr nach Eckzahlen auf 'Outperform'
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG übertrifft Prognose für Ergebnis nach Steuern im Geschäftsjahr 2025
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Dürr-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im Januar
TraderFox Dürr AG: Fokussierung auf Automatisierung und Produktionseffizienz
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: SDAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG exceeds forecast for earnings after tax in fiscal 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG raises forecast for free cash flow
EQS Group EQS-AFR: Dürr Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-Adhoc: Dürr AG adjusts forecast for order intake; sales and earnings forecast confirmed
EQS Group EQS-Adhoc: D&#252;rr Group sells its environmental technology business
EQS Group EQS-PVR: D&#252;rr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
