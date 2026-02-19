Air Liquide Aktie
Marktkap. 96,86 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Air Liquide nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Geoff Haire sieht das operative Ergebnis (underlying Ebit) des Gasekonzerns im zweiten Geschäftshalbjahr 2025 knapp unter der Konsensschätzung. Zudem gehe Air Liquide weiter von einer Verbesserung der Ebit-Margen um jeweils einen Prozentpunkt 2026 und 2027 aus, schrieb er am Freitag in einer ersten Reaktion./rob/gl/jha/
Zusammenfassung: Air Liquide Buy
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
200,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
173,58 €
|Abst. Kursziel*:
15,22%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
173,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,06%
|
Analyst Name:
Geoff Haire
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
