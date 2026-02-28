DAX 23.729 -3,7%ESt50 5.770 -3,6%MSCI World 4.493 -0,9%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.692 -1,9%Euro 1,1599 -0,8%Öl 83,49 +6,9%Gold 5.156 -3,2%
Air Liquide Aktie

172,78 EUR -2,54 EUR -1,45 %
STU
157,12 CHF -3,11 CHF -1,94 %
BRX
Marktkap. 101,45 Mrd. EUR

KGV 26,28 Div. Rendite 2,31%
WKN 850133

ISIN FR0000120073

Symbol AIQUF

Bernstein Research

Air Liquide Outperform

09:11 Uhr
Air Liquide Outperform
Air Liquide S.A.
172,78 EUR -2,54 EUR -1,45%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide mit einem Kursziel von 194 Euro auf "Outperform" belassen. James Hooper blickt in seinem Branchenkommentar vom Montagnachmittag auf die Folgen des Iran-Krieges für europäische Chemieunternehmen, sollte der Konflikt länger als ein paar Wochen andauern. Die dann längerfristig höheren Öl- und Gaspreise würden wohl die Konsumlaune der Menschen bremsen - und damit einer breiten Nachfrageerholung im Weg stehen, die die Chemieindustrie in ihrer Krise eigentlich brauche. Zudem könnten die Margen der Chemieunternehmen unter Druck geraten. Angesichts der breiten Aufstellung der Branche, würde es aber auch Gewinner geben - etwa Unternehmen, die Produkte herstellten, die sonst auf dem Iran oder per Schiff durch die Straße von Hormus kämen. Dazu zählten Methanol, Ethylen, Polyethylen sowie Harnstoff und Ammoniak./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 16:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Air Liquide S.A.

09:11 Air Liquide Outperform Bernstein Research
26.02.26 Air Liquide Buy Goldman Sachs Group Inc.
25.02.26 Air Liquide Buy UBS AG
23.02.26 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Air Liquide Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

