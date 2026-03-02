DAX 23.734 -3,7%ESt50 5.780 -3,5%MSCI World 4.495 -0,8%Top 10 Crypto 8,7160 +2,5%Nas 22.749 +0,4%Bitcoin 57.748 -1,8%Euro 1,1592 -0,8%Öl 84,29 +8,0%Gold 5.170 -2,9%
Novo Nordisk Aktie

Marktkap. 141,19 Mrd. EUR

KGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
Barclays Capital

Novo Nordisk Equal Weight

11:36 Uhr
Novo Nordisk Equal Weight
Novo Nordisk
31,25 EUR -0,81 EUR -2,51%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk mit einem Kursziel von 270 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Die Nachfrage nach Wegovy als Abnehmpille sehe nach dem jüngsten Start weiter gut aus, schrieb James Gordon am Montagabend nach der Auswertung von Verschreibungsdaten./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2026 / 23:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Equal Weight

Unternehmen:
Novo Nordisk		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
270,00 DKK
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
31,09 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
James Gordon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
320,25 DKK

*zum Zeitpunkt der Analyse

