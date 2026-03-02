Beiersdorf Aktie
Marktkap. 22,9 Mrd. EURKGV 30,59 Div. Rendite 0,81%
WKN 520000
ISIN DE0005200000
Symbol BDRFF
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 112 Euro auf "Overweight" belassen. Er habe zwar mit einem schwachen Ausblick gerechnet, aber nicht mit einem derart schwachen, schrieb Warren Ackerman am Dienstag nach Geschäftszahlen. Nivea habe 2025 nicht überzeugt, und es gebe im Turnaround noch viel Arbeit in einem schwachen Umfeld für Körperpflegeprodukte. Das neue Aktienrückkaufprogramm werde die operativen Sorgen wohl kaum zerstreuen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.03.2026 / 07:01 / GMT
Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight
|Unternehmen:
Beiersdorf AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
112,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
92,64 €
|Abst. Kursziel*:
20,90%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
86,12 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,05%
|
Analyst Name:
Warren Ackerman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
119,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
