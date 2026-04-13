DAX 24.030 +1,2%ESt50 5.972 +1,1%MSCI World 4.522 +0,4%Top 10 Crypto 9,6045 +4,3%Nas 23.184 +1,2%Bitcoin 63.176 -0,3%Euro 1,1801 +0,4%Öl 97,77 -0,2%Gold 4.790 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: DAX um 24.000 Punkte -- Dow im Plus erwartet -- Novo Nordisk und OpenAI kooperieren -- JP Morgan, Citi, Intel, Sandisk, Tesla, SAP, Rüstungsaktien, Kryptos, Oracle im Fokus
Top News
UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist UBS bleibt bullish: Warum die Goldpreis-Schwäche der Großbank zufolge eine Chance ist
Citigroup-Aktie steigt: Gewinn klettert stärker als gedacht Citigroup-Aktie steigt: Gewinn klettert stärker als gedacht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Beiersdorf Aktie

Kaufen
Verkaufen
Beiersdorf Aktien-Sparplan
75,62 EUR +0,44 EUR +0,59 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 16,45 Mrd. EUR

KGV 22,05 Div. Rendite 1,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 520000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005200000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BDRFF

Barclays Capital

Beiersdorf Overweight

14:26 Uhr
Beiersdorf Overweight
Aktie in diesem Artikel
Beiersdorf AG
75,62 EUR 0,44 EUR 0,59%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Overweight" belassen. Die Hamburger dürften schwach ins Jahr gestartet sein, schrieb Warren Ackerman am Dienstag in einem Ausblick auf den Quartalsbericht am 21. April. Die Marke La Prairie dürfte zweistellig geschrumpft sein und auch Nivea dürfte schwach gelaufen sein. Innovationen seien erst im zweiten Quartal wieder zu erwarten./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 09:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Beiersdorf AG

Zusammenfassung: Beiersdorf Overweight

Unternehmen:
Beiersdorf AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
86,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
75,38 €		 Abst. Kursziel*:
14,09%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
75,62 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,73%
Analyst Name:
Warren Ackerman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Beiersdorf AG

14:26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
13.04.26 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
31.03.26 Beiersdorf Hold Jefferies & Company Inc.
31.03.26 Beiersdorf Neutral UBS AG
27.03.26 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Beiersdorf AG

finanzen.net Beiersdorf-Analyse im Fokus Beiersdorf-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight Beiersdorf-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Overweight
RSS Feed
Beiersdorf AG zu myNews hinzufügen