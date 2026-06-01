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Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag

24.06.26 17:23 Uhr
Kryptomarkt: Bitcoin & Co. Kurse am Mittwochnachmittag im Fokus | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Mittwochnachmittag.

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Bitcoin ist am Nachmittag 60.830,75 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:11 um 2,92 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 62.661,48 US-Dollar stand.

Auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 notiert heute tiefer. Bei einem Kurs von 7,95 EUR beträgt die Performance seit Auflage damit -13,8 Prozent.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt 1,76 Prozent auf 41,40 US-Dollar, nach 42,15 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.637,88 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.665,29 US-Dollar) ist das ein Verlust von 1,65 Prozent.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 190,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 1,85 Prozent im Vergleich zum Vortag (194,51 US-Dollar).

Nach 1,109 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Mittwochnachmittag um 3,41 Prozent auf 1,071 US-Dollar gesunken.

Derweil geht es für den Monero-Kurs bergauf. Monero steigt 1,45 Prozent auf 322,88 US-Dollar, nach 318,28 US-Dollar am Vortag.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt 4,29 Prozent auf 0,1449 US-Dollar, nach 0,1514 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen verliert der Stellar-Kurs um 4,25 Prozent auf 0,1868 US-Dollar. Gestern war Stellar noch 0,1951 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Mittwochnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3287 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3289 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Binancecoin Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Binancecoin-Kurs um 1,75 Prozent auf 567,42 US-Dollar. Am Vortag standen noch 577,53 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 0,0765 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Solana-Kurs bergab. Solana sinkt 1,70 Prozent auf 68,43 US-Dollar, nach 69,61 US-Dollar am Vortag.

Daneben fällt Avalanche um 2,85 Prozent auf 6,298 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 6,483 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Chainlink-Kurs um 2,00 Prozent auf 7,468 US-Dollar. Am Vortag notierte Chainlink bei 7,621 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Sui im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,7036 US-Dollar) geht es um 2,96 Prozent auf 0,6827 US-Dollar nach unten.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com