Deutsche Bank AG

RELX Buy

10:41 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx auf "Buy" mit einem Kursziel von 3050 Pence belassen. Jüngste Gespräche mit dem Management des Anbieters von Online-Datenbanken hätten seine positive Einschätzung hinsichtlich der strategischen Positionierung und der Geschäftsentwicklung bestätigt, schrieb Steve Liechti in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Für das erste Halbjahr rechnet er mit einem Umsatzwachstum von 7 Prozent auf vergleichbarer Basis./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2026 / 08:04 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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