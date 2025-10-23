Deutsche Bank AG

RELX Hold

15:01 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4072 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nach neun Monaten des Jahres stimme mit den Schätzungen und den allgemeinen Trends überein, schrieb Steve Liechti in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen der Briten./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com