RELX Aktie
Marktkap. 73,29 Mrd. EURKGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J
ISIN GB00B2B0DG97
Symbol RLXXF
RELX Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4072 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nach neun Monaten des Jahres stimme mit den Schätzungen und den allgemeinen Trends überein, schrieb Steve Liechti in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen der Briten./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com
Zusammenfassung: RELX Hold
|Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
40,72 £
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
35,04 £
|Abst. Kursziel*:
16,21%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
35,04 £
|Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
|
Analyst Name:
Steve Liechti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,88 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|15:01
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|15:01
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|21.10.25
|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.25
|RELX Buy
|UBS AG
|11.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|08.09.25
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RELX Overweight
|Barclays Capital
|15:01
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.07.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|25.04.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|14.02.25
|RELX Hold
|Deutsche Bank AG
|28.06.24
|RELX Equal Weight
|Barclays Capital