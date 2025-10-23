DAX 24.205 +0,0%ESt50 5.658 -0,2%MSCI World 4.346 +0,1%Top 10 Crypto 15,25 +0,3%Nas 22.942 +0,9%Bitcoin 95.752 +1,1%Euro 1,1642 +0,2%Öl 66,16 +0,3%Gold 4.107 -0,5%
RELX Aktie

RELX Aktien-Sparplan
39,68 EUR +0,10 EUR +0,25 %
STU
35,04 GBP +0,56 GBP +1,62 %
LSE
Marktkap. 73,29 Mrd. EUR

KGV 35,01 Div. Rendite 1,74%
WKN A0M95J

ISIN GB00B2B0DG97

Symbol RLXXF

Deutsche Bank AG

RELX Hold

15:01 Uhr
RELX Hold
Aktie in diesem Artikel
RELX PLC (ex Reed Elsevier)
39,68 EUR 0,10 EUR 0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Relx mit einem Kursziel von 4072 Pence auf "Hold" belassen. Das bereinigte Wachstum des Fachverlags und Datenbankanbieters nach neun Monaten des Jahres stimme mit den Schätzungen und den allgemeinen Trends überein, schrieb Steve Liechti in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen der Briten./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: RELX Hold

Unternehmen:
RELX PLC (ex Reed Elsevier)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
40,72 £
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
35,04 £		 Abst. Kursziel*:
16,21%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
35,04 £		 Abst. Kursziel aktuell:
16,22%
Analyst Name:
Steve Liechti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,88 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

15:01 RELX Hold Deutsche Bank AG
21.10.25 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.10.25 RELX Buy UBS AG
11.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
08.09.25 RELX Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Dow Jones KI-Analysetools stützen RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt RELX-Aktie gibt dennoch ab: Ausblick bestätigt
finanzen.net Donnerstagshandel in London: FTSE 100 verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
finanzen.net Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus
finanzen.net FTSE 100 aktuell: FTSE 100 legt nachmittags zu
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain
dpa-afx ROUNDUP: KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an
finanzen.net Zuversicht in Europa: STOXX 50 zeigt sich am Mittag fester
finanzen.net Freundlicher Handel: So performt der FTSE 100 mittags
dpa-afx KI-Tools und Messen treiben Wachstum beim Fachverlag Relx an
PR Newswire LexisNexis U.S. Home Insurance Trends Report Highlights Rising Peril Severity as Catastrophic Claims Hit Seven-Year High
PR Newswire LexisNexis Risk Solutions Automotive Brand Loyalty Research Reveals 57% of U.S. Car Buyers Open to Other Brands
Zacks YELP vs. RELX: Which Stock Is the Better Value Option?
PR Newswire Over Seven Million UK Adults are Suffering Significant Levels of Financial Stress New Analysis Reveals
PR Newswire Home Claims Insights from LexisNexis Risk Solutions Helps Empower U.S. Property Insurance Executives with Market Visibility and Operational Benchmarks
PR Newswire LexisNexis® Risk Solutions Study Reveals SNAP Fraud Costs Surge to $4.14 Per $1 Lost as Digital and EBT Schemes Escalate
PR Newswire Every Dollar Lost to Fraud Costs North America's Financial Institutions $5, According to LexisNexis Risk Solutions
PR Newswire New Survey Reveals Healthcare Provider Directory Accuracy and Usability Hurdles
