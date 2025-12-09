Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 41,13 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Früher als erwartet habe der Börsenbetreiber einige wichtige Details zu der an diesem Mittwoch angesetzten Kapitalmarktveranstaltung bekanntgegeben, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten neue Geschäftsziele für 2028 sowie Details zur neuen Kapitalpolitik, die künftig großzügigere Kapitalrenditen vorsieht./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
228,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
223,90 €
|Abst. Kursziel*:
1,83%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
224,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
267,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
