Rheinmetall NVIDIA Bayer RENK Allianz TKMS thyssenkrupp Marine Systems Vonovia Deutsche Telekom Siemens Energy Lufthansa DroneShield Volkswagen (VW) vz. Novo Nordisk Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HENSOLDT
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen wenig bewegt -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- TSMC, Delivery Hero im Fokus
Goldpreis: Fed-Pressekonferenz sorgt für Hochspannung
TSMC-Aktie zieht an: Umsatz dank KI-Nachfrage gesteigert
Deutsche Börse Aktie

224,20 EUR +0,70 EUR +0,31 %
STU
Marktkap. 41,13 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 1,80%
WKN 581005

ISIN DE0005810055

Symbol DBOEF

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
224,20 EUR 0,70 EUR 0,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 228 Euro belassen. Früher als erwartet habe der Börsenbetreiber einige wichtige Details zu der an diesem Mittwoch angesetzten Kapitalmarktveranstaltung bekanntgegeben, schrieb Ben Bathurst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dazu gehörten neue Geschäftsziele für 2028 sowie Details zur neuen Kapitalpolitik, die künftig großzügigere Kapitalrenditen vorsieht./rob/edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 15:46 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
228,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
223,90 €		 Abst. Kursziel*:
1,83%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
224,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
1,69%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
267,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

