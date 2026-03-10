Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 43,77 Mrd. EURKGV 20,53
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das Management bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten für den Börsenbetreiber, der über eine breite Palette von Geschäftsbereichen verfüge, die von strukturellen Wachstumstreibern profitierten, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch. Künstliche Intelligenz (KI) werde als Chance zur Steigerung der Effizienz angesehen, wobei der Konzern wegen der Exklusivität seiner Datenbestände und der in der Regel eng mit den Kundenprozessen verflochtenem Geschäftsbereiche einen gewissen Schutz vor Disruption durch KI genieße./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
235,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
235,70 €
|Abst. Kursziel*:
-0,30%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
236,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
|
Analyst Name:
Ben Bathurst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
270,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Börse AG
|21:11
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|21:11
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|10.03.26
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Deutsche Börse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.02.26
|Deutsche Börse Kaufen
|DZ BANK
|13.02.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|30.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|15.07.20
|Deutsche Börse Sell
|Warburg Research
|24.02.20
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.12.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.19
|Deutsche Börse Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21:11
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Warburg Research
|12.02.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12.02.26
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.