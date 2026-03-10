DAX 23.640 -1,4%ESt50 5.795 -0,7%MSCI World 4.427 -0,3%Top 10 Crypto 9,3205 +2,5%Nas 22.716 +0,1%Bitcoin 60.970 +1,3%Euro 1,1565 -0,3%Öl 92,67 +1,4%Gold 5.177 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Porsche vz. PAG911 Allianz 840400 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel tiefer -- Wall Street schließt uneins -- Ölreserven freigegeben -- Rheinmetall steigert Gewinn -- Oracle-Bilanz -- BioNTech, Tesla, Porsche, Dünger-Aktien, DroneShield im Fokus
Top News
Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter Bitcoin mit 50-Prozent-Korrektur: Tom Lee sieht nur eine "Krypto-Böe" statt Winter
Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger Attraktive Zinsen ohne Tagesgeld oder Festgeld? Die clevere Alternative für Sparer und Anleger
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Börse Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
236,20 EUR -4,30 EUR -1,79 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,77 Mrd. EUR

KGV 20,53
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 581005

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005810055

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DBOEF

RBC Capital Markets

Deutsche Börse Sector Perform

21:11 Uhr
Deutsche Börse Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
236,20 EUR -4,30 EUR -1,79%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - RBC hat die Einstufung für Deutsche Börse nach einer Branchenkonferenz der kanadischen Bank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Das Management bleibe zuversichtlich hinsichtlich der Aussichten für den Börsenbetreiber, der über eine breite Palette von Geschäftsbereichen verfüge, die von strukturellen Wachstumstreibern profitierten, schrieb Ben Bathurst am Mittwoch. Künstliche Intelligenz (KI) werde als Chance zur Steigerung der Effizienz angesehen, wobei der Konzern wegen der Exklusivität seiner Datenbestände und der in der Regel eng mit den Kundenprozessen verflochtenem Geschäftsbereiche einen gewissen Schutz vor Disruption durch KI genieße./rob/la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:02 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jorg Hackemann / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Börse Sector Perform

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
235,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
235,70 €		 Abst. Kursziel*:
-0,30%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
236,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,51%
Analyst Name:
Ben Bathurst 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
270,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Deutsche Börse AG

21:11 Deutsche Börse Sector Perform RBC Capital Markets
10.03.26 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
10.03.26 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.03.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
16.02.26 Deutsche Börse Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Deutsche Börse AG

finanzen.net Aktienanalyse Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie Deutsche Bank AG: Buy-Note für Deutsche Börse-Aktie
Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG Trader-Interview mit Lothar Albert und René Berteit: Aixtron, Aurubis, BASF, Brenntag, Dt. Börse
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net DAX aktuell: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Start des Mittwochshandels nach
finanzen.net Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zum Start im Minus
finanzen.net Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittwochvormittag kaum Ausschläge
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: DAX zum Handelsende fester
finanzen.net XETRA-Handel: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement pursuant to Art. 5 (1) lit. b) of Regulation (EU) No 596/2014 /
EQS Group EQS-CMS: Announcement according to Article 2 paragraph 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052 to Regulation (EU) No 596/2014 (MAR)
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Börse AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Börse AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Börse AG: Deutsche Börse AG and Allfunds Group plc reached an agreement on recommended acquisition by Deutsche Börse AG of Allfunds Group plc
RSS Feed
Deutsche Börse AG zu myNews hinzufügen