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Deutsche Bank AG

TUI Buy

10:56 Uhr
TUI Buy
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Roadshow in Paris habe das Management des Tourismuskonzerns eine recht optimistische Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar. Die im Dezember abgegebenen Jahresprognosen habe der Finanzvorstand bestätigt./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Buy

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
6,63 €		 Abst. Kursziel*:
81,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
6,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
81,71%
Analyst Name:
Andre Juillard 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10:56 TUI Buy Deutsche Bank AG
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16.02.26 TUI Overweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-DD: TUI AG: David Schelp, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Sybille Reiß, buy
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