TUI Aktie
Marktkap. 3,35 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Buy" belassen. Bei einer Roadshow in Paris habe das Management des Tourismuskonzerns eine recht optimistische Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Auch wenn sich die Buchungsdynamik verlangsame, bleibe der Ausblick für den Sommer positiv. Mit Blick auf den Iran-Krieg erscheine die Situation aktuell beherrschbar. Die im Dezember abgegebenen Jahresprognosen habe der Finanzvorstand bestätigt./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / 08:00 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Buy
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
12,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
6,63 €
|Abst. Kursziel*:
81,05%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
6,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
81,71%
|
Analyst Name:
Andre Juillard
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
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