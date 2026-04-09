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UBS AG

TUI Neutral

13:21 Uhr
TUI Neutral
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
7,35 EUR 0,14 EUR 2,00%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 9,60 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu nahm am Donnerstag den Gegenwind für Tui Cruises durch die im Persischen Golf blockierten Luxusliner Mein Schiff 4 und Mein Schiff 5 genauer unter die Lupe. Er taxiert die möglichen Einbußen auf 5 Prozent des Konzerngewinns./rob/ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 21:55 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Neutral

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
9,60 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
7,20 €		 Abst. Kursziel*:
33,41%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
7,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,58%
Analyst Name:
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13:21 TUI Neutral UBS AG
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EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
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