NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für National Grid von 1400 auf 1375 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Alexander Wheeler passte sein Bewertungsmodell für den britischen Versorger an dessen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 an. Das leicht gesenkte Kursziel basiere auf seiner Annahme einer höheren Nettoverschuldung, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/edh/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.05.2026 / 07:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
13,75 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
14,25 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alexander Wheeler
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,76 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|16:16
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.26
|National Grid Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|National Grid Overweight
|Barclays Capital
|21.05.26
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.05.26
|National Grid Sell
|UBS AG
