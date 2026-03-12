DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt
National Grid Aktie

15,90 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
14,22 CHF -0,01 CHF -0,10 %
BRX
Marktkap. 79,14 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

UBS AG

National Grid Sell

12:06 Uhr
National Grid Sell
National Grid plc
15,90 EUR 0,00 EUR 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Sell

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
11,60 £
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
16,10 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Mark Freshney 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,14 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:06 National Grid Sell UBS AG
10:36 National Grid Buy Deutsche Bank AG
03.03.26 National Grid Buy Goldman Sachs Group Inc.
02.03.26 National Grid Sector Perform RBC Capital Markets
02.03.26 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

