National Grid Aktie
Marktkap. 79,14 Mrd. EURKGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX
ISIN GB00BDR05C01
Symbol NGGTF
National Grid Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für National Grid von 1100 auf 1160 Pence angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Prämie auf den Wert der regulierten Infrastruktur (RAB) des britischen Netzbetreibers liege auf Extremniveau, schrieb Mark Freshney am Freitagabend. Das neue Kursziel begründete er mit seinen erhöhten Gewinnschätzungen für 2027 und 2028./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2026 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: National Grid Sell
|Unternehmen:
National Grid plc
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
11,60 £
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
16,10 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Mark Freshney
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
13,14 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu National Grid plc
|12:06
|National Grid Sell
|UBS AG
|10:36
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:06
|National Grid Sell
|UBS AG
|10:36
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.03.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|National Grid Buy
|Deutsche Bank AG
|03.03.26
|National Grid Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.02.26
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.02.26
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:06
|National Grid Sell
|UBS AG
|05.10.18
|National Grid Sell
|CFRA
|13.04.18
|National Grid Sell
|S&P Capital IQ
|22.01.18
|National Grid Sell
|UBS AG
|14.12.17
|National Grid Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.02.26
|National Grid Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.25
|National Grid Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.09.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets