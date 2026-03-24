Hoffen auf 15-Punkte-Plan für Ende des Iran-Krieges: DAX legt zu -- BioNTech, Ölaktien, Commerzbank, Rüstungsaktien, Merck & Co., Novo Nordisk, GameStop, Goldpreis, Ölpreis, BASF, VW im Fokus
Möglicher Friedensplan für Nahost treibt DAX am Mittwoch an - 23.000er-Marke erreicht
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag
National Grid Aktie

14,50 EUR +0,40 EUR +2,84 %
STU
13,19 CHF +0,25 CHF +1,91 %
BRX
Marktkap. 70,72 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Bernstein Research

National Grid Outperform

12:01 Uhr
National Grid Outperform
National Grid plc
14,50 EUR 0,40 EUR 2,84%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1420 auf 1450 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei dem britischen Stromnetzbetreiber und dem Wettbewerber SSE sei es sinnvoll, über kurzfristige Schwankungen hinwegzusehen und den Fokus auf die langfristige Widerstandsfähigkeit zu legen, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 21:11 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 05:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Outperform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
12,51 £		 Abst. Kursziel*:
15,91%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,24 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

12:01 National Grid Outperform Bernstein Research
23.03.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
16.03.26 National Grid Sell UBS AG
16.03.26 National Grid Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

