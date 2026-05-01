National Grid Aktie

14,88 EUR -0,07 EUR -0,43 %
13,54 CHF +0,15 CHF +1,14 %
Marktkap. 75,42 Mrd. EUR

KGV 16,37 Div. Rendite 4,63%
WKN A2DQWX

ISIN GB00BDR05C01

Symbol NGGTF

Bernstein Research

National Grid Outperform

14:26 Uhr
National Grid Outperform
National Grid plc
14,88 EUR -0,07 EUR -0,43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für National Grid auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1450 Pence belassen. Ein erkennbar stärkeres Wachstum rechtfertige für den britischen Stromnetzbetreiber einen Aufschlag gegenüber der historischen Bewertung, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie erwähnte vor diesem Hintergrund auch eine schwache Kursentwicklung seit dem Ausbruch der Iran-Krise. Die Aktie bleibe einer ihrer "Top Picks"./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.05.2026 / 20:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: National Grid Outperform

Unternehmen:
National Grid plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
14,50 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
15,34 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,70 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu National Grid plc

14:26 National Grid Outperform Bernstein Research
24.04.26 National Grid Sell UBS AG
17.04.26 National Grid Sell UBS AG
14.04.26 National Grid Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14.04.26 National Grid Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

