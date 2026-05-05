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Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

13:56 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachfragetrends im April zeigten, dass der starke März nicht von vorgezogenen Orders in Erwartung von Preiserhöhungen profitiert habe, schrieb Charles Eden am Dienstagnachmittag. Die Preise spielten zwar eine Rolle, generell sieht der Experte 2026 aber für den Aromenhersteller eher von Absatzvolumina geprägt./rob/ag/mne

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2026 / 16:09 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
75,68 €		 Abst. Kursziel*:
24,21%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
24,21%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
87,07 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

30.04.26 Symrise Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Symrise Buy UBS AG
30.04.26 Symrise Hold Jefferies & Company Inc.
30.04.26 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
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EQS Group EQS-DD: Symrise AG: Michael Friede, buy
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