Symrise Aktie
Marktkap. 11,51 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Buy
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
94,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
83,78 €
|Abst. Kursziel*:
12,20%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
83,96 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
|
Analyst Name:
Charles Eden
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Symrise AG
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