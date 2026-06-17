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Symbol SYIEF

UBS AG

Symrise Buy

10:26 Uhr
Symrise Buy
Aktie in diesem Artikel
Symrise AG
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Symrise auf "Buy" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Bei einem Besuch von Investoren beim Entwicklungsstandort von Symrise im bayerischen Nördlingen sei die Stimmung gut gewesen, schrieb Charles Eden in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die von den anwesenden Managern dargelegte geschäftliche Dynamik stärke die Zuversicht, dass der Hersteller von Duft- und Aromastoffen die Jahresziele erreicht./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.06.2026 / 20:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

Zusammenfassung: Symrise Buy

Unternehmen:
Symrise AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
94,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
83,78 €		 Abst. Kursziel*:
12,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
83,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,96%
Analyst Name:
Charles Eden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
86,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Symrise AG

10:26 Symrise Buy UBS AG
09.06.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.06.26 Symrise Neutral Goldman Sachs Group Inc.
18.05.26 Symrise Equal Weight Barclays Capital
12.05.26 Symrise Kaufen DZ BANK
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