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ING Group Aktie

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Symbol INGVF

UBS AG

ING Group Buy

16:36 Uhr
ING Group Buy
Aktie in diesem Artikel
ING Group
30,32 EUR 0,12 EUR 0,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für ING nach Quartalszahlen von 31,50 auf 33,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate der niederländischen Großbank seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Johan Ekblom in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2026 bis 2028 um jeweils 3 Prozent nach oben./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ING Group Buy

Unternehmen:
ING Group		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
33,20 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
30,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
30,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,50%
Analyst Name:
Johan Ekblom 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
30,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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