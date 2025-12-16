Amazon Aktie
Marktkap. 2,12 Bio. EURKGV 32,18 Div. Rendite 0,00%
WKN 906866
ISIN US0231351067
Symbol AMZN
Amazon Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 305 auf 318 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloudsparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, das im kommenden Jahr über 40 Prozent groß werden könnte, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Amazon Buy
|Unternehmen:
Amazon
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 318,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 270,19
|Abst. Kursziel*:
17,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 271,11
|Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
|
Analyst Name:
Stephen Ju
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 334,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|13:46
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:36
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:26
|Amazon Buy
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|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|14:56
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|30.07.18
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