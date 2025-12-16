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Amazon Buy

18:26 Uhr
Amazon Buy
Aktie in diesem Artikel
Amazon
234,30 EUR 30,15 EUR 14,77%
Charts| News| Analysen
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Amazon nach Zahlen von 305 auf 318 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Cloudsparte AWS sei auf dem Weg zu weiter beschleunigtem Wachstum, das im kommenden Jahr über 40 Prozent groß werden könnte, schrieb Stephen Ju in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch für eine weitere Ausweitung der Segmentmargen bis ins Jahr 2027 sei der Weg geebnet./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 05:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: BobNoah / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Amazon Buy

Unternehmen:
Amazon		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 318,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 270,19		 Abst. Kursziel*:
17,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 271,11		 Abst. Kursziel aktuell:
17,30%
Analyst Name:
Stephen Ju 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 334,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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