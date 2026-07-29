International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,25 Mrd. EURKGV 6,79 Div. Rendite 1,66%
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für International Airlines Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 465 Pence belassen. Die Fluggesellschaft habe Geschäftszahlen für das zweite Quartal leicht über den Markterwartungen vorgelegt, gestützt von einer robusten Nachfrage und Kostenkontrolle, schrieb Ruairi Cullinane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das IAG-Management gehe weiterhin davon aus, dass 2026 rund 60 Prozent der höheren Treibstoffkosten ausgeglichen werden könnten. Die gebuchten Umsätze lägen dabei auf dem Niveau des Vorjahres. Der Experte rechnet nach den Quartalszahlen nicht mit einer Konsens-Anhebung für 2026. Dieser liege beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) über seinen Schätzungen./rob/err/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 02:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Outperform
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
4,65 £
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
5,01 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ruairi Cullinane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,20 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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