International Consolidated Airlines Aktie
Marktkap. 22,06 Mrd. EURKGV 6,79
WKN A1H6AJ
ISIN ES0177542018
Symbol BABWF
International Consolidated Airlines Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für International Airlines Group mit einem Kursziel von 440 Pence auf "Equal Weight" belassen. Andrew Lobbenberg nannte am Freitagabend einige Themen, die er beim Management der Airline-Holding im Nachgang der Bilanz ansprechen will./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 20:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: photofriday / Shutterstock.com
Zusammenfassung: International Consolidated Airlines Equal Weight
|Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
4,40 £
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
4,60 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
4,00 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Andrew Lobbenberg
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,63 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|13:46
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|13:46
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|International Consolidated Airlines Buy
|Deutsche Bank AG
|08:56
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:21
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|09.09.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|13:46
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital