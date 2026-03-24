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Symbol ASMLF

Bernstein Research

ASML NV Outperform

09:51 Uhr
ASML NV Outperform
Aktie in diesem Artikel
ASML NV
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 1600 auf 1700 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Hersteller von DRAM-Speicherchips beschleunigten ihren Kapazitätsausbau, was angesichts der damit verbundenen

höheren Investitionsausgaben eine der Hauptthesen für seine positive Bewertung von ASML gewesen sei, schrieb David Dai in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Analyst rechnet daher bis Ende 2028 mit signifikantem Wachstum des Halbleiterausrüsters. Die Aktie bleibe in der Chipbranche sein "Top Pick" in Europa./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 14:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ASML

Zusammenfassung: ASML NV Outperform

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.700,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.169,00 €		 Abst. Kursziel*:
45,42%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.165,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,90%
Analyst Name:
David Dai 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.490,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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