ASML NV Aktie
Marktkap. 476,76 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Dass der taiwanische Halbleiterhersteller TSMC auf ASML-Lithografiesysteme der neuesten Generation zunächst verzichten wolle, sei eine moderat negative Nachricht für den Chipindustrie-Ausrüster, schrieb Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Die Bewertung von ASML und die langfristigen Nachfrageaussichten seien aber weiterhin überzeugend./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 05:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.600,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
1.213,40 €
|Abst. Kursziel*:
31,86%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
1.214,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
31,80%
|
Analyst Name:
Francois-Xavier Bouvignies
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.533,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
