ASML NV Aktie

1.329,40 EUR +1,20 EUR +0,09 %
1.331,80 EUR +0,80 EUR +0,06 %
Marktkap. 481,39 Mrd. EUR

KGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4

ISIN NL0010273215

Symbol ASMLF

Barclays Capital

ASML NV Overweight

12:21 Uhr
ASML NV Overweight
ASML NV
1.329,40 EUR 1,20 EUR 0,09%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussichten der neuen High-NA-Generation von Extrem-Ultraviolett-Lithographiesystemen (EUV) hätten sich insgesamt nicht geändert, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die Kunden hätten lediglich unterschiedliche Zeitpläne./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 18:58 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Overweight

Unternehmen:
ASML NV		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
1.575,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
1.344,00 €		 Abst. Kursziel*:
17,19%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
1.329,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,47%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.600,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu ASML NV

12:21 ASML NV Overweight Barclays Capital
20.05.26 ASML NV Buy UBS AG
19.05.26 ASML NV Overweight Barclays Capital
15.05.26 ASML NV Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.05.26 ASML NV Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

