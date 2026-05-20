ASML NV Aktie
Marktkap. 481,39 Mrd. EURKGV 37,25 Div. Rendite 0,81%
WKN A1J4U4
ISIN NL0010273215
Symbol ASMLF
ASML NV Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ASML nach einer Roadshow mit dem Finanzchef mit einem Kursziel von 1575 Euro auf "Overweight" belassen. Die Aussichten der neuen High-NA-Generation von Extrem-Ultraviolett-Lithographiesystemen (EUV) hätten sich insgesamt nicht geändert, schrieb Simon Coles am Mittwochabend. Die Kunden hätten lediglich unterschiedliche Zeitpläne./ag/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.05.2026 / 18:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
ASML NV
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
1.575,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
1.344,00 €
|Abst. Kursziel*:
17,19%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
1.329,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,47%
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.600,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu ASML NV
|12:21
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|20.05.26
|ASML NV Buy
|UBS AG
|19.05.26
|ASML NV Overweight
|Barclays Capital
|15.05.26
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.26
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.07.20
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.06.18
|ASML NV Verkaufen
|DZ BANK
|22.07.16
|ASML NV Verkaufen
|Independent Research GmbH
|01.04.16
|ASML NV Underperform
|BNP PARIBAS
|21.01.16
|ASML NV Sell
|S&P Capital IQ
|15.04.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|08.04.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|ASML NV Halten
|DZ BANK
|28.01.26
|ASML NV Hold
|Jefferies & Company Inc.