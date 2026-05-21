DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

49,69 EUR +1,70 EUR +3,54 %
Marktkap. 53,82 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Aktien der DHL Group von 48 auf 56 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Harishankar Ramamoorthy betonte in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung die Stärke im Express-Geschäft. In einem unsicheren konjunkturellen und geopolitischen Umfeld profitiere der Logistiker von Selbsthilfemaßnahmen, einem guten Netzwerk und herausragender Preismacht. Der Analyst sieht den Zyklus für sinkende Gewinnschätzungen vor seinem Ende. Die DHL-Aktie notiere aufgrund der Sorgen vor KI-Disruption und Wettbewerb durch Amazon etwa 8 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, doch seien diese Befürchtungen überzogen, so der Experte./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.05.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Buy

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,67 €		 Abst. Kursziel*:
12,74%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
49,69 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
51,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

09:36 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
19.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight Barclays Capital
06.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Hold Warburg Research
mehr Analysen

