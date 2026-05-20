Salesforce Aktie
Marktkap. 126,31 Mrd. EURKGV 27,22 Div. Rendite 0,78%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor den am 27. Mai erwarteten Zahlen von 200 auf 185 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung beließ er am Donnerstag in seinem Ausblick aber auf "Neutral". In einem schwierigen Nachfrageumfeld für Anwendungssoftware außerhalb des KI-Bereichs hält er die prognostizierte Beschleunigung des Umsatzwachstums im zweiten Halbjahr für zu anspruchsvoll. Das Kursziel passte er auch an die jüngste Abwertung des Softwaresektors an./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Salesforce Neutral
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 185,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 180,10
|Abst. Kursziel*:
2,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 174,67
|Abst. Kursziel aktuell:
5,91%
|
Analyst Name:
Karl Keirstead
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 249,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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