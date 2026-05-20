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Symbol CRM

UBS AG

Salesforce Neutral

14:46 Uhr
Salesforce Neutral
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce vor den am 27. Mai erwarteten Zahlen von 200 auf 185 US-Dollar gesenkt. Die Einstufung beließ er am Donnerstag in seinem Ausblick aber auf "Neutral". In einem schwierigen Nachfrageumfeld für Anwendungssoftware außerhalb des KI-Bereichs hält er die prognostizierte Beschleunigung des Umsatzwachstums im zweiten Halbjahr für zu anspruchsvoll. Das Kursziel passte er auch an die jüngste Abwertung des Softwaresektors an./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.05.2026 / 12:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Inna Astakhova / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Neutral

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
$ 185,00
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
$ 180,10		 Abst. Kursziel*:
2,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
$ 174,67		 Abst. Kursziel aktuell:
5,91%
Analyst Name:
Karl Keirstead 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 249,67

*zum Zeitpunkt der Analyse

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