Salesforce Aktie

168,50 EUR +5,98 EUR +3,68 %
STU
198,50 USD -0,99 USD -0,50 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 147,01 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

RBC Capital Markets

Salesforce Sector Perform

21:01 Uhr
Salesforce Sector Perform
Salesforce
168,50 EUR 5,98 EUR 3,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Salesforce nach Quartalszahlen von 290 auf 210 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Softwarekonzern habe insgesamt ordentliche Kennziffern vorgelegt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel begründete er mit einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 23:58 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 210,00
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
$ 200,35		 Abst. Kursziel*:
4,82%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
$ 198,50		 Abst. Kursziel aktuell:
5,79%
Analyst Name:
Rishi Jaluria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 252,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

