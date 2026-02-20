DAX25.234 +0,2%Est506.150 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 +0,2%Nas22.807 -1,5%Bitcoin57.000 -0,9%Euro1,1796 -0,2%Öl71,74 +1,1%Gold5.187 +0,4%
ROUNDUP 2: Salesforce kontert Sorgen um KI-Bedrohung mit starkem Ausblick

26.02.26 16:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
168,24 EUR 5,56 EUR 3,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
49.544,9 PKT 62,8 PKT 0,13%
Charts|News|Analysen

(Kurs aktualisiert)

SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Salesforce hat mit seinem Umsatzausblick auf das angelaufene Geschäftsjahr die Sorgen um eine Bedrohung des Geschäftsmodells durch Künstliche Intelligenz zerstreuen können. Der Erlös dürfte im Geschäftsjahr 2026/27 bei etwa 46 Milliarden Dollar (39 Mrd Euro) liegen, teilte der im Dow Jones (Dow Jones Industrial) notierte Unternehmenssoftware-Spezialist am Mittwoch nach US-Börsenschluss mit. Das lag im Rahmen der Erwartungen.

Anleger zeigten sich nach kurzer Enttäuschung zuletzt erfreut. Die wie so viele Titel aus der Branche wegen der KI-Sorgen zuletzt unter Druck stehende Aktie legte im frühen US-Handel am Donnerstag um 2,7 Prozent zu. Zur guten Stimmung dürfte auch die Ankündigung eines großen Aktienrückkaufprogramms beigetragen haben. Seit dem jähen Abrutschen etwa Mitte Januar hat der Kurs aber immer noch 25 Prozent eingebüßt. Noch vor rund einem Jahr kostete die Aktie in der Nähe ihres Rekordhochs 367 Dollar und damit fast doppelt so viel.

Mittlerweile ist der Börsenwert zum letzten Handelsschluss auf knapp 183 Milliarden Dollar geschrumpft - umgerechnet sind das rund 155 Milliarden Euro und damit deutlich weniger als der deutsche Softwareprimus SAP (SAP SE) mit 193 Milliarden Euro. Auch die SAP-Aktie war jüngst deutlich unter Druck geraten.

Der kurzfristig aus Aboverträgen zu erwartende Umsatz von Salesforce sei nur wie erwartet gewachsen und aus eigener Kraft auch langsamer als zuletzt, schrieb Jefferies-Analyst Brent Thill. Das laufende Geschäftsjahr werde zudem ein Jahr der Investitionen. Trotz der erwarteten Umsatzbelebung im zweiten Halbjahr dürfte wohl noch kein nennenswerter Beitrag von den KI-Angeboten kommen, schrieb der Experte.

Gründer und Chef Marc Benioff bekräftigte die Erwartung, im zweiten Halbjahr des Geschäftsjahres ein beschleunigtes organisches Umsatzwachstum erzielen zu können. Man sei auf gutem Weg, im Geschäftsjahr 2030 einen Jahresumsatz von 63 Milliarden US-Dollar zu erreichen, sagte Benioff zudem laut Mitteilung. Experten sind zurückhaltender, sie erwarten lediglich einen Erlös von etwas mehr als 60 Milliarden Dollar.

Im vierten Geschäftsquartal (bis Ende Januar) legte der Umsatz im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 12 Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar (9,5 Mrd Euro) zu. Analysten hatten in etwa mit dieser Entwicklung gerechnet. Der Gewinn stieg unter dem Strich um knapp 14 Prozent auf 1,9 Milliarden Dollar.

Im Geschäftsjahr 2025/26 zog der Erlös um zehn Prozent auf 41,5 Milliarden Dollar an, während das Ergebnis um ein Fünftel auf rund 7,5 Milliarden Dollar nach oben kletterte - und das, obwohl der Konzern deutlich mehr Steuern bezahlen musste. Geholfen haben dagegen die strategischen Beteiligungen unter anderem an Start-ups. Diese steuerten etwas mehr als eine Milliarde Dollar zum Gewinn bei. Im Jahr davor hatte der Bereich noch rote Zahlen geschrieben./he/zb/men/lew/stk/he

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

