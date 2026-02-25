Salesforce Aktie
Marktkap. 146,96 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Anstieg der aktuell verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) ? ein wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze des Softwarekonzerns ? entspreche lediglich der Unternehmensplanung und habe die Erwartungen nicht wie sonst üblich übertroffen, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem beinhalte der Ausblick auf das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum eine nachlassende Dynamik, und die operative Marge solle lediglich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Immerhin rechne das Management im zweiten Halbjahr wieder mit einer Geschäftsbeschleunigung, was er als Signal für einen Wendepunkt im Bereich der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) sieht./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Salesforce Buy
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 191,75
|Abst. Kursziel*:
30,38%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 182,75
|Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 293,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|08:01
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
