Salesforce Aktie

155,40 EUR -7,12 EUR -4,38 %
STU
182,75 USD -9,16 USD -4,77 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 146,96 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN wurde kopiert
ISIN US79466L3024

Symbol CRM

Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

08:01 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Salesforce
155,40 EUR -7,12 EUR -4,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Anstieg der aktuell verbleibenden Leistungsverpflichtungen (CRPO) ? ein wichtiger Indikator für zukünftige Umsätze des Softwarekonzerns ? entspreche lediglich der Unternehmensplanung und habe die Erwartungen nicht wie sonst üblich übertroffen, schrieb Brent Thill in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Zudem beinhalte der Ausblick auf das währungsbereinigte organische Umsatzwachstum eine nachlassende Dynamik, und die operative Marge solle lediglich um 0,2 Prozentpunkte steigen. Immerhin rechne das Management im zweiten Halbjahr wieder mit einer Geschäftsbeschleunigung, was er als Signal für einen Wendepunkt im Bereich der Anwendung Künstlicher Intelligenz (KI) sieht./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 22:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 191,75		 Abst. Kursziel*:
30,38%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 182,75		 Abst. Kursziel aktuell:
36,80%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

