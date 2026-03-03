DAX24.216 +1,8%Est505.872 +1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3800 +4,6%Nas22.842 +1,4%Bitcoin62.891 +6,9%Euro1,1639 +0,2%Öl80,87 -1,3%Gold5.156 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Kursrutsch: DAX auf Erholungskurs -- 24.000er-Marke zurückerobert -- US-Börsen freundlich -- Bayer mit Milliardenverlust -- Bitcoin, NVIDIA, Moderna, Almonty, adidas, ASML, CrowdStrike im Fokus
Top News
Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben Rheinmetall-Aktie springt an: Mehrheitsbeteiligung an kroatischem Militärfahrzeughersteller erworben
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Auswirkungen von KI

Salesforce-Aktie schwächelt: Konträrwette zu "SaaSpocalypse" - Lichtblick im Softwaresektor?

04.03.26 17:10 Uhr
Investieren in NYSE-Aktie Salesforce: Die Anti-SaaS-Krise-Strategie? | finanzen.net

Während der Softwaresektor derzeit unter Druck steht, formiert sich bei Salesforce eine Investmentthese, die gegen den Strom schwimmt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
169,02 EUR -1,60 EUR -0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Unsicheres Marktumfeld für Software-Unternehmen
• Die "SaaS-Apokalypse" als Chance für Salesforce
• Erfolgreiche Transformation

Wer­bung

In der Softwarebranche herrscht Unruhe: Die Sorge vor einer strukturellen Krise im Bereich Software-as-a-Service (SaaS) geht um und belastet viele Technologiewerte. Der Begriff "SaaSpocalypse" beschreibt die Befürchtung, dass künstliche Intelligenz traditionelle nutzerbasierte Softwarelizenzen, wie auch Salesforce sie verkauft, fundamental in Frage stellt.

In diesem Marktumfeld gerät nun Salesforce in den Fokus - auf positive Weise: Denn wie TipRanks berichtet, wird der Cloud-Software-Konzern zunehmend als die "ultimative Contrarian-Wette" (Gegentrend-Wette) in einem schwächeren SaaS-Segment gesehen, das von Rezessionssorgen und KI-Disruption geprägt ist. So würde die aktuelle Entwicklung bei Salesforce darauf hindeuten, dass der Konzern diese Phase nicht nur überstehen, sondern als Profiteur hervorgehen könnte.

Widerstand gegen den Sektor-Trend

Das Unternehmen hat sich laut TipRanks erfolgreich von einem reinen CRM-Anbieter zu einer umfassenden KI-Infrastruktur-Plattform transformiert. Ein zentraler Punkt in dieser Strategie ist die Einführung von "Agentforce", einer Suite von autonomen KI-Agenten, die über einfache Chatbots hinausgehen. So ziele Salesforce darauf ab, den Unternehmenswert nicht mehr allein über Software-Lizenzen, sondern über die Effizienzsteigerung durch diese Agenten zu definieren. Zudem geht die TipRanks-Analyse davon aus, dass Salesforce weiterhin von seiner breiten Marktverteilung und langjährigen Datenbasis profitieren kann, was im Wettbewerb mit neuen KI-Anbietern ein schwer zu replizierender Vorteil sei.

Wer­bung

Zeitweise notiert die an der NYSE gelistete Salesforce-Aktie bei 194,66 Dollar (-0,71 Prozent).

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026Salesforce OverweightBarclays Capital
26.02.2026Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
24.02.2026Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
26.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
17.02.2026Salesforce NeutralUBS AG
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen