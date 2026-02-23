Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

09:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel Salesforce 151,10 EUR 0,22 EUR 0,15% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Anleger fokussierten sich darauf, ob der Software-Entwickler wieder anziehendes Umsatzwachstum prognostiziert, schrieb Brent Thill in seinem Ausblick am Dienstag. Jüngste Erhebungen deuteten auf eine zunehmende Adaption der KI-Agentenplattform Agentforce durch die Kunden hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com