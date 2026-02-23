DAX 24.889 -0,4%ESt50 6.087 -0,5%MSCI World 4.513 -0,1%Top 10 Crypto 8,1600 -3,5%Nas 22.627 -1,1%Bitcoin 53.758 -1,8%Euro 1,1786 +0,0%Öl 71,68 +0,3%Gold 5.177 -1,0%
Heute im Fokus
DAX leichter -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Bayer: Klage gegen Johnson & Johnson wegen irreführender Werbung -- Novo Nordisk, Fresenius Medical Care, MTU, FedEx im Fokus
Top News
KI-Kater an den Börsen: Aktien von Alibaba, Tencent & Co. geraten unter Druck KI-Kater an den Börsen: Aktien von Alibaba, Tencent & Co. geraten unter Druck
Gabler-Aktie: U-Boot-Ausrüster legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest Gabler-Aktie: U-Boot-Ausrüster legt Preisspanne für geplanten Börsengang fest
Salesforce Aktie

151,10 EUR +0,22 EUR +0,15 %
STU
178,07 USD -0,12 USD -0,07 %
nachbörslich
BTT
Marktkap. 147,13 Mrd. EUR

KGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V

ISIN US79466L3024

Symbol CRM

Jefferies & Company Inc.

Salesforce Buy

09:16 Uhr
Salesforce Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Anleger fokussierten sich darauf, ob der Software-Entwickler wieder anziehendes Umsatzwachstum prognostiziert, schrieb Brent Thill in seinem Ausblick am Dienstag. Jüngste Erhebungen deuteten auf eine zunehmende Adaption der KI-Agentenplattform Agentforce durch die Kunden hin./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Maxx-Studio / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Salesforce Buy

Unternehmen:
Salesforce		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 250,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 178,16		 Abst. Kursziel*:
40,32%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 178,07		 Abst. Kursziel aktuell:
40,39%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 293,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

