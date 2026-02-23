Salesforce Aktie
Marktkap. 147,13 Mrd. EURKGV 53,71 Div. Rendite 0,47%
WKN A0B87V
ISIN US79466L3024
Symbol CRM
Salesforce Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Anleger fokussierten sich darauf, ob der Software-Entwickler wieder anziehendes Umsatzwachstum prognostiziert, schrieb Brent Thill in seinem Ausblick am Dienstag. Jüngste Erhebungen deuteten auf eine zunehmende Adaption der KI-Agentenplattform Agentforce durch die Kunden hin./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 00:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Salesforce
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 250,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 178,16
|Abst. Kursziel*:
40,32%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 178,07
|Abst. Kursziel aktuell:
40,39%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 293,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Salesforce
|09:16
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
|17.02.26
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|04.02.26
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.01.26
|Salesforce Overweight
|Barclays Capital
