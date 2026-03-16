Wolters Kluwer Aktie
Marktkap. 15,04 Mrd. EURKGV 15,60 Div. Rendite 2,85%
WKN A0J2R1
ISIN NL0000395903
Symbol WOLTF
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight
|Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
65,80 €
|Abst. Kursziel*:
51,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
65,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
52,44%
|
Analyst Name:
Nick Dempsey
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
89,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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