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Symbol WOLTF

Barclays Capital

Wolters Kluwer Overweight

09:41 Uhr
Wolters Kluwer Overweight
Aktie in diesem Artikel
Wolters Kluwer N.V.
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach einer IT-Konferenz zum Thema Gesundheit mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Hierbei sei es unter anderem um KI-Agenten für den Einsatz in Gesundheits-Informationstechnologie gegangen, schrieb Nick Dempsey am Montagabend. Klinische Informationen umfassten etwa die Dokumentation, die automatisierte Erwirtschaftung von Umsätzen sowie die Kontaktaufnahmen zu Patienten./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 17:02 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Wolters Kluwer Overweight

Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V.		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
65,80 €		 Abst. Kursziel*:
51,98%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
65,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
52,44%
Analyst Name:
Nick Dempsey 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
89,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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