RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,09 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rational nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 860 Euro auf "Overweight" belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe einen guten Jahresauftakt gehabt und die Aktienstory habe weiterhin Potenzial, schrieb Timothy Lee am Mittwochabend. Zwar habe Rational bei der Marge wegen Währungs- und Zolleffekten die Erwartungen verfehlt, er sehe jedoch Möglichkeiten, dies abzumildern und die Marge wieder auf Kurs zu bringen, schrieb er./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 18:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Overweight
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
860,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
659,50 €
|Abst. Kursziel*:
30,40%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
668,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,65%
|
Analyst Name:
Timothy Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
828,75 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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