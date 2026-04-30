DAX 25.096 +2,8%ESt50 6.056 +3,2%MSCI World 4.709 +0,7%Top 10 Crypto 10,49 +0,8%Nas 25.326 +1,0%Bitcoin 70.203 +1,7%Euro 1,1786 +0,8%Öl 98,06 -11,1%Gold 4.714 +3,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Intel 855681 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX knackt 25.000er-Marke -- HENSOLDT: Milliarden-Orderbuch sprengt Analysten-Erwartungen -- Disney, Uber, BMW, RENK, Novo Nordisk, Infineon, VW, AMD und weitere Chipaktien im Fokus
Top News
Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften Wie Experten die Siemens Energy-Aktie im April einstuften
Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen Disney-Aktie zieht an: Erwartungen bei Gewinn und Umsatz deutlich übertroffen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
665,50 EUR +42,50 EUR +6,82 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,01 Mrd. EUR

KGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

UBS AG

RATIONAL Buy

13:11 Uhr
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
665,50 EUR 42,50 EUR 6,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe die Umsatzerwartungen leicht und die Schätzungen für die Ergebnisse etwas deutlicher übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Buy

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
805,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
659,00 €		 Abst. Kursziel*:
22,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
665,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
20,96%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
818,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

11:41 RATIONAL Outperform Bernstein Research
08.04.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
02.04.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
25.03.26 RATIONAL Buy Warburg Research
24.03.26 RATIONAL Halten DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

dpa-afx Guter Jahresauftakt RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck RATIONAL-Aktie höher: Mehr Gewinn als erwartet - Marge aber unter Druck
dpa-afx ROUNDUP: Rational startet mit mehr Umsatz ins Jahr als gedacht - Aktie gefragt
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen
EQS Group EQS-News: Rational AG baut Wachstum im ersten Quartal 2026 auf 8 Prozent aus - organisch +11 Prozent
finanzen.net RATIONAL-Aktie: Was Analysten im April vom Papier halten
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX steigt zum Ende des Donnerstagshandels
finanzen.net Freundlicher Handel in Frankfurt: Börsianer lassen MDAX nachmittags steigen
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX-Börsianer greifen mittags zu
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor 5 Jahren gekostet
EQS Group EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent
EQS Group EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros
EQS Group EQS-News: Production and sales underway: Rational successfully expanding in China
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen