RATIONAL Aktie
Marktkap. 7,01 Mrd. EURKGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Buy
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Rational nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Der Großküchen-Ausrüster habe die Umsatzerwartungen leicht und die Schätzungen für die Ergebnisse etwas deutlicher übertroffen, schrieb Olivier Calvet am Mittwoch in einer ersten Reaktion./rob/gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Buy
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
805,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
659,00 €
|Abst. Kursziel*:
22,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
665,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
20,96%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
818,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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