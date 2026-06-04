DAX 24.954 +0,0%ESt50 6.089 -0,2%MSCI World 4.864 +0,0%Top 10 Crypto 7,9520 -3,0%Nas 26.831 -0,1%Bitcoin 53.498 -2,7%Euro 1,1638 +0,2%Öl 94,25 -1,2%Gold 4.463 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 SAP 716460 Rheinmetall 703000 Micron Technology 869020 Broadcom A2JG9Z Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Marvell Technology A3CNLD AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Skepsis wächst: DAX etwas tiefer, Techtitel tiefrot -- Verluste in Asien -- Schlappe für SpaceX -- Marvell vor S&P-Aufnahme? -- Anthropic mahnt zu KI-Pause -- Infineon, Samsung, SK hynix im Fokus
Top News
Oscar Health (OSCR) im Pivotal-Point-Check: Herausforderer der traditionellen US-Krankenversicherer zündet nach Wells-Fargo-Upgrade den Kursturbo! Oscar Health (OSCR) im Pivotal-Point-Check: Herausforderer der traditionellen US-Krankenversicherer zündet nach Wells-Fargo-Upgrade den Kursturbo!
Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende ohne klare Richtung Schaukelbörse geht weiter: DAX vor dem Wochenende ohne klare Richtung
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

RATIONAL Aktie

Kaufen
Verkaufen
RATIONAL Aktien-Sparplan
662,50 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
finanzen.net zero
RATIONAL jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 7,44 Mrd. EUR

KGV 29,63 Div. Rendite 2,42%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 701080

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007010803

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RTLLF

RBC Capital Markets

RATIONAL Sector Perform

10:31 Uhr
RATIONAL Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
662,50 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rational auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Die europäischen Investitionsgüterunternehmen sollten 2026 ihre organischen Umsätze weiter steigern, schrieb Mark Fielding in einer am Freitag vorliegenden Brancheneinschätzung. Es gebe zudem trotz anhaltender Unsicherheiten Anzeichen für einen allgemeinen Aufschwung in der Industrie. Die Auswirkungen des Nahostkonflikts seien begrenzt geblieben und die Zahlen für das erste Quartal weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, wobei die Gewinne von Vestas und Nordex am meisten positiv überrascht und FLSmidth sowie Daimler Truck am meisten enttäuscht hätten. Fielding bevorzugt weiter Unternehmen mit langen Geschäftszyklen und attraktiven Endmärkten wie Schneider Electric, Siemens Energy, Rotork, Metso und Weir. Es gebe aber auch zyklisch attraktive Unternehmen wie Vesuvius und Coats./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2026 / 21:39 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.06.2026 / 00:46 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Sector Perform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
680,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
661,00 €		 Abst. Kursziel*:
2,87%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
662,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
2,64%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
806,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

10:31 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
03.06.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.05.26 RATIONAL Outperform Bernstein Research
27.05.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
11.05.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net Langfristige Investition MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren verdient
TraderFox Big Call Screening: RATIONAL, Münchener Rück, SAP und LVMH.
TraderFox Stocks in Action: ASML, Douglas, RATIONAL, Infineon und Inditex.
finanzen.net XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX zum Start in der Verlustzone
finanzen.net Was Analysten von der RATIONAL-Aktie erwarten
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in RATIONAL von vor 5 Jahren verloren
EQS Group EQS-News: Zum vierten Mal: Rational gewinnt Best Managed Companies Award
finanzen.net MDAX-Wert RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren abgeworfen
EQS Group EQS-News: For the fourth time: RATIONAL won the Best Managed Companies Award
EQS Group EQS-News: Rational AG ramps up growth to 8 percent in the first quarter of 2026 – organic growth of 11 percent
EQS Group EQS-News: Despite general economic weakness, Rational AG raises sales revenues by 6 percent to 1.26 billion euros
EQS Group EQS-News: Production and sales underway: Rational successfully expanding in China
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
RSS Feed
RATIONAL AG zu myNews hinzufügen